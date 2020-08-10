PAOK Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Yunanistan ekiplerinden PAOK oldu. Tek maç üzerinden oynanacak ön eleme turu maçı Selanik’te oynanacak. İşte PAOK Beşiktaş maçı tarihi…

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak. Selanik’te yapılacak kaşılaşma 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ PAOK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Kartal, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçerse 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Buradaki olası rakipler ise şu şekilde: Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya) ve Rennes (Fransa).