Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe ve transfer! Kimler gelecek, kimler gidecek ve kimler kalacak?

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen’in moderatörlüğünde Fenerbahçe’nin gündemini aktardı. TFF ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeden ne çıkması bekleniyor? Transfer fırtınası devam edecek mi? Fenerbahçe’de gidecek ve kalacak isimler kimler? Acıbadem sponsorluk anlaşmasının arka planında neler yaşandı? Hepsi Muhabir Masası’nda derinlemesine değerlendirildi. Programı dinlemek için yukarıdaki oynatıcıya tıklayabilirsiniz.

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