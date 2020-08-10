Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe ve transfer! Kimler gelecek, kimler gidecek ve kimler kalacak?

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen’in moderatörlüğünde Fenerbahçe’nin gündemini aktardı. TFF ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeden ne çıkması bekleniyor? Transfer fırtınası devam edecek mi? Fenerbahçe’de gidecek ve kalacak isimler kimler? Acıbadem sponsorluk anlaşmasının arka planında neler yaşandı? Hepsi Muhabir Masası’nda derinlemesine değerlendirildi. Programı dinlemek için yukarıdaki oynatıcıya tıklayabilirsiniz.
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İşte Mehmet Özen ve Sercan Hamzaoğlu’nun sohbetinden satır başları:
- Fenerbahçe sağ bek ve sol bek olayını tamamladı, 2 tane stoper almayı düşünüyor. Bunlardan birini yerli birini yabancı planlanıyor. Yerlilerin içinde Alpaslan Öztürk var. Oyuncu Fenerbahçeli ve Fenerbahçe’de oynamak çok istiyor.
- Zanka düşünülmüyor. Eski kulübü Kopenhag’dan bir ilgi var. Sadık’ı tutmayı düşünüyorlar.
- Sosa Fenerbahçe’nin ciddi ciddi gündeminde ama net bir şey olmadan kamuoyuna sızmıyor. Menajeri 3 gün önce ‘oyuncumuz İstanbul’da oynayabilir’ dedi. En ciddi Fenerbahçe bu işe sıcak baktı şu an için.
- Vedat Muriqi’e hem İngiltere’den hem de Lazio’dan teklif var. Her an ayrılması söz konusu olabilir. Ama Fenerbahçe’nin bir tarafı da hiç satmak istemiyor.
- Mehmet Ekici ile sözleşme düşünmüyorlar. Zajc da kadroda düşünülmüyor. Tolgay ayrılmak istediğini lig devam ederken söyledi. Ondan yüzde 50 indirim istediler. Jailson’a iyi bir teklif gelirse gidebilir.
- Fenerbahçe’nin TFF ile limitle ilgili bir toplantısı var. TFF Başkanı da katılacak. Belki anlaşma 10 yıllık olarak değişebilir.
- Fenerbahçe 10 yıla ikna ederse sadece Fenerbahçe için değil değil tüm kulüpler için hayırlı bir gelişme olacaktır.
- Altay’a büyük bir güven var. Kaleci arayışı yok.
- Frey’in devam etmesi söz konusu olabilir. Allahyar kiraya gidecek.
- Çok kısa bir süre var. Her an her şeyin gelişebileceği bir dönem yaşıyoruz.
- Dirar kalacak gibi duruyor. Rodriguez de kalıyor.
- Acıbadem sponsorluk anlaşması paradan ziyade ileriye dönük karşılıklı bir kucaklaşma.