Mike Tyson köpek balığına karşı!

Son zamanlarda ringlere yeniden döneceğinin sinyallerini vererek boksseverleri heyecanlandıran efsane boksör Mike Tyson, ringlerden önce yeteneklerini su altında denedi. Belgesel kanalı Discovery Channel’ın ‘Shark Week’ kuşağındaki ‘Tyson vs Jaws’ (Tyson köpek balığına karşı) adlı belgeselde Mike Tyson, köpek balıklarının arasına daldı.

İlk raunt olarak gösterilen bölümde Mike Tyson, köpek balıkları ile dolu bir suya kafes dalışı yaptı. Zor anlar yaşayan Mike Tyson, köpek balığını burnuna vurarak uyutmayı başardı. Oldukça gergin olduğu gözlenen Mike Tyson, yaşadığı deneyimi “Hiç rahat değildim. Ölmekten korktum. Ama korkularınız yenmenin en iyi yolu onların üzerine gitmektir” ifadeleri ile anlattı.

Belgeselin ikinci raundunda Mike Tyson, köpek balıkları ile dolu bir okyanusa kafesle dalacak. Mike Tyson, bu bölümde yanına yaklaşan köpek balıklarını kendisinden uzaklaştırmaya çalışacak. Üçüncü rauntta ise kafessiz bir şekilde 50 metreye dalış yapacak.

Mike Tyson, yaşadığı gerilimli anları resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine aktardı.

The only way to get over your fears? Dive straight in. Watch me kick off #SharkWeek with Tyson vs. Jaws: Rumble on the Reef tonight at 9pm ET only on @Discovery pic.twitter.com/9i1LktglXc

— Mike Tyson (@MikeTyson) August 9, 2020