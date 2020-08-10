Kalu operasyonu!

Galatasaray’da transfer hareketliliği sürüyor. Arda Turan ile takıma tecrübe katan sarı-kırmızılılar, şimdi de gençlik ateşini yakmanın peşinde. Hedefteki isim ise Bordeaux'nun kanat oyuncusu Samuel Kalu… Galatasaray’ın futbolcu izleme komitesi, bu oyuncunun Onyekuru'nun eksikliğini hissettirmeyeceği görüşünde… İdari Direktör Şükrü Hanedar'ın Fransa'ya gittiği ve 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için bugün önemli görüşmeler yapacağı ifade edildi.

İki sezon önce 8.5 milyon Euro'luk yatırım yapılan Kalu, geçen sezon 1 gol-1 asistte kalmış ve beklentileri karşılayamamıştı. Bordeaux'nun genç futbolcuyu Galatasaray'a kiralayıp kendini yeniden bulmasına olumlu baktığı belirtiliyor. Anlaşmaya satın alma maddesinin koydurulmasına çalışıldığı, bu rakamın 6 milyon Euro olacağı gelen bilgiler arasında…

Kalu da vatandaşı Onyekuru'dan Galatasaray hakkında olumlu bilgiler aldı ve transferi istiyor.