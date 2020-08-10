Hikmet Karaman’ın istifası bekleniyor

Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek ile Hikmet Karaman arasında bir görüşme gerçekleşti. Adil Gevrek, Malatya'nın yerel bir kanalına yaptığı açıklamada teknik direktör Karaman’dan istifasını istediklerini söyledi.

Karaman'ın sarı-siyahlı yönetimin bu talebi üzerine kulüpten kalan alacağını tahsil etmek için girişimlere başladığı ifade ediliyor. Karaman’ın yeni sezonda bir takımın başında göreve başlaması halinde Yeni Malatyaspor’dan herhangi bir hak talebinin kalmayacağı belirtiliyor. Yeni Malatyaspor yönetiminin Karaman'ın istifasının ardından yeni teknik heyetini bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

Bu arada kamp çalışmaları için bugün itibariyle Malatya'da toplanacak sarı-siyahlı takımın başında sportif direktör Ali Ravcı'nın çıkacağı bildirildi.