Futbolist, PUBG Mobile Dünya Ligi Batı Ligi Finalleri’nde şampiyon oldu

Türkiye'nin en önemli PUBG Mobile takımlarından biri olan Futbolist, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Futbolist, PUBG Mobile Dünya Ligi (PMWL) Batı Ligi Finalleri'nde rakiplerini tek tek geçerek şampiyonluğa erişti ve Türkiye espor tarihinin en büyük başarısına imza attı.

Bu başarısı sayesinde Futbolist, Türkiye'yi Dünya finallerinde temsil eden ilk takım unvanına da sahip oldu.

20 takımın bulunduğu Batı Ligi'ni toplamda 463 puan ile Cloud9, Tempo Storm gibi dünyanın en başarılı espor kulüplerinin önünde 3. sırada tamamlayarak final biletini cebine koyan temsilcimiz, 4 gün süren Batı Finallerinde harika bir performansa imza attı. En yakın rakibi Loops Esports takımından 28 kill ve 9 puan fazla alarak mutlu sona ulaştı.

Red Bull M.E.O. Dünya Finlinde de yer alacaklar

Geçen ay düzenlenen Red Bull M.E.O.'nun İstanbul Boğazı'nın ortasında düzenlenen ve Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun ilk espor etkinliği olan son Türkiye elemesinde de birinci olan, wild card ile de Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde yer alma hakkı elde eden Futbolist, PMWL Batı Ligi Finallerini kazanarak 116.500 Dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Turnuvanın MVP'si Solkay

Oyun hiç bitmesin isteyen oyunseverlerin yakından takip ettiği, Avrupa'da birinci, Dünya'da ise en başarılı beşinci espor takımı konumundaki Futbolist'in en etkili isimlerinden biri olan Solkay da turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Kendisinden beklendiği gibi etkili bir turnuva geçiren Solkay, bu başarısıyla 10 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

2017 yılında kurulan ve espor sektörüne FIFA ile giriş yapan Futbolist'in, şu an 10 aktif branşı ve 53 sporcusu buluyor. Kazandığı kupalar ile Türkiye'nin en başarılı espor kulübü konumundaki Futbolist; gaming, espor ve yayın alanında ilklere imza atmaya devam ediyor.