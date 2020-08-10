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Çağlar Şahin Akbaba Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Bursaspor forması giyen genç kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı kadrosuna kattı.

19:27 -
Haberler Futbol
Çağlar Şahin Akbaba Gaziantep FK’da

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer dönemindeki ikinci transferini kaleci mevkisine yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Çağlar Şahin Akbaba'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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