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Beşiktaş’ta Ndiaye atağı! Görüşmeler başladı…

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği Badou Ndiaye için siyah-beyazlı kulübün Stoke City’yle yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt geldi.

07:33 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ta Ndiaye atağı! Görüşmeler başladı…

YENİ sezonda fizik gücü yüksek kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hedefindeki ilk isim Badou Ndiaye. Yönetim de Yalçın'ın bu talebine olumlu yanıt verip Stoke City'yle görüşmelere başladı.

Geçen sezonu Trabzonspor'da geçiren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Kartal, 1 yıl kiralama teklifi yaptı. İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın bu teklifine sıcak bakıyor. Rakibe önde pres yapmayı ve kazandığı toplarla hızlıca kaleye gitmeyi hedefleyen Sergen Yalçın, Ndiaye'yi bu görevde kullanmak istiyor. Siyah-beyazlıların Devler Ligi'nde oynama ihtimalini de değerlendiren 29 yaşındaki orta sahanın teklife sıcak baktığı belirtildi.

Trabzonspor'da 1 milyon Euro maaş alan Ndiaye'ye Beşiktaş'ın da aynı ücreti teklif ettiği kulislerde konuşuluyor.

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