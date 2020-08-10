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Sözcü

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor

Trabzonspor'un Avrupa cezası sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın rakibi çekilecek kura sonrası belli olacak.

11:30 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi 10 Ağustos Pazartesi TSİ 13.00’de çekilecek kura sonrası belli olacak.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş’ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonucunda belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos’ta oynanacak.

İşte Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri:

PAOK (Yunanistan)

AZ Alkmaar (Hollanda)

Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)

Kartal, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçerse 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Buradaki olası rakipler ise şu şekilde: Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya) ve Rennes (Fransa).

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Son güncelleme: 11:33 10.08.2020