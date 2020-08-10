Beşiktaş sezonu açtı

Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman taktik ve kondisyon çalışmasıydı.

Isınma ile başlayan idman, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Siyah-beyazlı futbolcular, streching ile antrenmanı tamamladı. Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen ilk çalışmayı yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ da takip etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın 11.30 ve 18.00'de yapılacak çift idman ile devam edecek.

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Yunanistan ekibi PAOK ile eşleşti. Tur tek maç üzerinden seyircisiz statta deplasmanda oynanacak.