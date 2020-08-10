Beşiktaş ‘Bırakmam Seni’ kampanyasında 4 saatte 83 milyon TL topladı

Beşiktaş Kulübü, “Bırakmam Seni” kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen “Ödül Senin” adlı gecede siyah-beyazlı camianın ileri gelenlerinden bağış topladı. Ödül Senin gecesinde 80 milyon TL bağış yapıldığı ve 156 bin SMS (3.120 milyon TL) atıldığı açıklandı.

Vodafone Park’ta gerçekleştirilen ve Kanal D’den canlı yayımlanan gecenin sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Yılmaz Erdoğan yaptı.

Beşiktaş yönetiminin yanı sıra geceye teknik direktör Sergen Yalçın, A takım futbolcuları ve diğer branşlarda siyah-beyazlı formayı giyen sporcular katıldı.

AHMET NUR ÇEBİ: BEŞİKTAŞ’IN ZOR GÜNLERİNİ TAŞIMAYA KARAR VERDİK

Sinema sanatçısı Zafer Algöz, sanatçılar Hakan Altun, Hülya Avşar ve Ömür Gedik de taraftarlarla telefon bağlantısı yaparak bağış topladı.

Etkinlik açılışında konuşan Ahmet Nur Çebi, “Bu gece bizim için farklı ve önemli. Bize burada destek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz bugüne kadar Beşiktaş’ın zor günlerini taşımaya karar verdik. Hep beraber olmalıyız. Bu taşın altına hepimiz elimizi koymalıyız. İmkanı olanlar ellerini gevşetsinler bu akşam” dedi.

Ahmet Nur Çebi, “Tüm Beşiktaşlılar’dan ve özellikle iş insanlarından, biraz imkanı fazla olan insanlar Beşiktaş’ın bu süreci rahat geçirebileceği bir ortam yaratmalarını istiyorum. 300 bine yakın SMS atıldı” ifadelerini kullandı.

“RAHMİ KOÇ, 10 MİLYON TL KATKI VERDİ

Rahmi Koç’un bağışını duyuran Ahmet Nur Çebi, “Camiamızın ağabeyi dediğimiz yaşça çok büyük olan, Beşiktaş’a her zor gününde destek olmuş Sayın Rahmi Koç’un 10 milyon TL katkı vererek başlayacağını duyuyorum” açıklamasını yaptı.

“YÖNETİMDEN 5, BENDEN 5 MİLYON TL”

Beşiktaş Başkanı, “Yönetim kurulum 5 milyon TL bağışta bulunuyor. Ben de Beşiktaş Başkanı olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum.” dedi.

NEVZAT AYDIN’DAN 200 BİN TL

Trabzonspor Eski Yöneticisi Nevzat Aydın, Beşiktaş’ın ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına 200 bin TL bağışladı.

SÜLEYMAN SEBA UNUTULMADI

Şarkıcı Hakan Altun, Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın çok sevdiği şarkılardan biri olarak bilinen Eski Dostlar adlı şarkıyı seslendirdi. Seba isminin geçmesiyle beraber birçok kişi alkışları duyuruldu.

NECİP UYSAL: “BİZ DE GEREKENİ YAPTIK”

Necip Uysal, “Ben 17 senedir bu kulüpteyim. İyi zamanlar da gördüm, kötü zamanlar da. Taraftarlarımız iyi günde de, kötü günde de arkamızdaydı. Biz de gerekeni yaptık” dedi.

BAŞKANIN KARDEŞİNDEN 1 MİLYON 903 BİN TL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kardeşi Arzu Çebi, 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu duyurdu.

AHMET NUR ÇEBİ’DEN SAHNEDE ESPRİ

Ahmet Nur Çebi, etkinliğin başlamasından 1 saat sonra yaptığı açıklamada, “Bir 12 milyon TL, elimdeki kağıtta bağış yapanlar var. 10 milyon TL Rahmi Ağabey verdi. 10 milyon da yönetim kurulundan ‘tokatladık’ ve 32 milyon TL oldu” açıklamasını yaptı.

BAŞKANIN EŞİNDEN, KADIN FUTBOL TAKIMI İÇİN…

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin eşi Berna Çebi, canlı yayına bağlanarak, “Kadın futbol takımımız için 500 bin TL bağış yapıyorum.” açıklamasını yaptı.