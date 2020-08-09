Oğuz Tongsir isyan etti ve yardım istedi!

TSYD’nin Levent tesislerinde kiracı olan Haliç Üniversitesi, Corona nedeniyle kapalı olan tesislere bugün güvenlik görevlileri ile gelerek tesisi kullanmak istedi. Yaşanan olaylar sonrasında tesislerin kapıları kırıldığı belirtildi.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayları kınadı ve yardım çağrısında bulundu. Tongsir, Haliç Üniversitesi’nin 4 aydır kira ödemesini yapmadığını belirtti.

Tongsir yaptığı paylaşımda; “4 aydır TSYD’ye bir kuruş kira ödemeyen Haliç Üniversitesi bu yetmezmiş gibi bugün 10 kişilik güvenlik ekibiyle Levent tesislerine bir baskın düzenlemiş ve pandemi nedeniyle kapalı olan spor salon kapısının kilitlerini kırmıştır. Türkiye Spor Yazarları Derneği İstanbul’un göbeğinde dağ kanunu uygulamaya kalkan Haliç Üniversitesi ve adamları karşısında asla sessiz kalmayacaktır. Meslektaşlarımızı, üyelerimizi ve ülkedeki tüm medyayı göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Haliç Üniversitesi’nden tesislere gelen güvenlik görevlilerin, kırdıkları spor kapısının önünde nöbet tutmaya devam ettiği ve TSYD’de bulunanlar tarafından fotoğraflarının çekilmesinin ardından, bu fotoğrafları tehdit yoluyla sildirdikmek istediği öne sürüldü.