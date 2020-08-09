Luka Doncic’ten kariyer gecesinde süper performans!

NBA Batı Konferansı’nda play-off sıralamasında üst sıralara çıkmak için mücadele eden Dallas Mavericks, NBA ve Doğu’nun lideri Milwaukee Bucks’ı uzatmaya giden maçta 136-132 yenerek zorlu maçtan kritik bir zaferle ayrılmayı başardı.

Dallas’ın yıldızı Luka Doncic, 19 asistle kariyer rekoru kırdığı maçta rakip potaya 36 sayı göndermeyi başardı. Sloven yıldız ayrıca 14 de ribaund aldı. Mavericks’ta Doncic’e galibiyet yolunda Finney-Smith 27, Porzingis de 26 sayıyla katkıda bulundu.

Milwaukee Bucks'ta üst üste ikinci kez MVP ödülünü kazanmaya çok yakın olan yıldız Giannis Antetokounmpo, 34 sayı-13 ribaund ile double-double'a imza atsa da mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçlar birlikte Batı’da 7. sırada yer alan Dallas Mavericks 42. galibiyetini alırken, Doğu’da liderliği garantileyen Milwaukee Bucks 55 galibiyette kaldı.

NBA’DE GECENİN SONUÇLARI

Portland Trail Blazers 117-122 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 134-132 Utah Jazz (Uzatmada)

Indiana Pacers 116-111 Los Angeles Lakers

Miami Heat 112-119 Phoenix Suns