Fenerbahçe’de Erol Bulut etkisi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ve yeni transferlerin de katılması ile birlikte bambaşka bir hava yaşanıyor. Futbolcu grubu yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Erol Bulut'un oyuncuları ile kurduğu yakın diyaloglar ve ilk etapta oluşturmak istediği takım olgusu sarı-lacivertli futbolculardan da karşılık buldu. Geçtiğimiz yıllarda son maçlarda yenilen şanssız goller ve yaşanılanlar sonrası özgüven kaybı yaşayan oyuncular, üzerlerindeki mental yorgunluğu da attı.

Fenerbahçe yönetiminin takıma kattığı takviyeler camianın olduğu gibi Samandıra'nın da morallerini yükseltti. Camiadaki heyecan Fenerbahçeli taraftarları da içine almış durumda… Corona virüsü nedeniyle kombineler henüz satışa çıkarılmamış olsa da, çok sayıda taraftar kulübü arayıp sembolik kombinelerin satışı için talepte bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların yeni sezon formaları ve ‘Sevgi Limit Tanımaz’ t-shirtlerine de çok yoğun ilgisi var.

Taraftar Fenerium'un stoklarını eritmeye devam ediyor.

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