Fatih Terim iki yıldızın yeniden kiralanmasını istedi

Galatasaray’da geçen sezon kiralık oynayan iki futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yeniden kadroya katılıyor: Mario Lemina ve Jean Michael Seri…

Fildişi Sahilli ön libero için İngiltere Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham ile menajerler aracılığı ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, büyük ilerleme sağladı. Londra ekibi, Babel'in bonservisine karşılık Seri'nin kiralanması önerisine sıcak bakıyor. Aslan, 29 yaşındaki oyuncu için geçen sezon 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti.

ROTALARI YİNE İSTANBUL

Galatasaray’a geçen sezon sakatlığı nedeniyle katkı yapamayan isimlerin başında gelen Mario Lemina'nın da yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Southampton'dan 1 milyon Euro'ya kiralanan 26 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusunun, Galatasaray'da devam etmek istediğini İngiltere Premier Lig ekibinin yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Galatasaray, Seri ve Lemina'nın yeniden kiralanmasıyla takımdaki en sorunlu bölge olan defansif orta sahaya iki önemli takviye yapmış olacak