Kamil Grosicki, Beşiktaş iddiasını yalanladı

Süper Lig yayıncısı beIN Sports, Beşiktaş muhabirinin canlı yayına telefonla bağlantısında Kamil Grosicki’nin siyah-beyazlı takımla anlaşmaya vardığını iddia etti! Son dakika haberi olarak paylaşılan bilginin ardından Polonyalı futbolcu, Twitter hesabından açıklama yaptı!

Dün akşam Instagram hesabından İstanbul olduğunu bir fotoğrafla paylaşan Grosicki, transfer haberini Twitter’dan “Eşimle İstanbul’da vakit geçiriyorum. Başka bir şey yok” şeklinde açıklama yaparak yalanladı.

Jestem w Stambule i dobrze spędzam czas z żona Nic więcej się nie dzieje #plotki @WBA — Kamil Grosicki (@GrosickiKamil) August 9, 2020

Kanatlarda görev alan Kamil Grosicki, 2014 yılının Ocak ayında Sivasspor’dan Rennes’e transfer olup, ardından Hull City ve WBA formaları giydi.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon İngiltere Championship’in tamamında Hull ve WBA formalarıyla 42 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.