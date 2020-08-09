SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Kamil Grosicki, Beşiktaş iddiasını yalanladı

Beşiktaş ile Kamil Grosicki'nin anlaştığını son dakika olarak veren beIN Sports'un haberini Polonyalı futbolcu reddetti!

14:06 -
Haberler Beşiktaş
Kamil Grosicki, Beşiktaş iddiasını yalanladı

Süper Lig yayıncısı beIN Sports, Beşiktaş muhabirinin canlı yayına telefonla bağlantısında Kamil Grosicki’nin siyah-beyazlı takımla anlaşmaya vardığını iddia etti! Son dakika haberi olarak paylaşılan bilginin ardından Polonyalı futbolcu, Twitter hesabından açıklama yaptı!

Dün akşam Instagram hesabından İstanbul olduğunu bir fotoğrafla paylaşan Grosicki, transfer haberini Twitter’dan “Eşimle İstanbul’da vakit geçiriyorum. Başka bir şey yok” şeklinde açıklama yaparak yalanladı.

Kanatlarda görev alan Kamil Grosicki, 2014 yılının Ocak ayında Sivasspor’dan Rennes’e transfer olup, ardından Hull City ve WBA formaları giydi.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon İngiltere Championship’in tamamında Hull ve WBA formalarıyla 42 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

beşiktaş Kamil Grosicki süper lig
Son güncelleme: 15:05 09.08.2020