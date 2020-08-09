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Beşiktaş bu geceye kilitlendi!

Beşiktaş, 'Bırakmam Seni' kampanyasında bugün Vodafone Park'ta bir yardım gecesi düzenleyecek. Yılmaz Erdoğan'ın sunacağı gecede, BKM oyuncuları da sahne alacak.

09:27 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş bu geceye kilitlendi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başlattığı ‘Bırakmam Seni' kampanyasında büyük gün bugün… Vodafone Park'taki canlı yayın organizasyonu Yılmaz Erdoğan'ın sunumuyla saat 22.00'de Kanal D'den yayınlanacak.

12 Haziran'da başlayan kampanyaya şu ana kadar SMS, havale-eft ve posta çeki gibi kanallarla 268 bin 753 adet destekle 10 milyon TL'nin üzerinde bağış toplandı. Kampanyada 2 ay geride kalırken, Başkan Ahmet Nur Çebi de birçok iş insanından destek istedi.

Bugün düzenlenecek olan organizasyonda siyah-beyazlı yönetim, önemli bir gelir elde edilmesini bekliyor.

Gecede Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oyuncuları da sahne alacak.

beşiktaş Bırakmam Seni Vodafone Park