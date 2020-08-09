Belhanda ve Feghouli hakkında son karar verildi

Galatasaray’da en çok tartışılan isimlerin başında gelen ve hemen her sezon öncesi veya devre arasında satılması planlanan Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'nın kalmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı harcama limiti konusunda en rahat takım olan sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik ekibin, hem iki oyuncuya iyi teklif gelmemesi hem de ayrılık durumunda boşluklarının doldurulmasının zor olduğu için bu kararı aldığı öğrenildi.

Ancak iyi teklif gelmesi durumunda Cezayirli ve Faslı orta saha oyuncuları ile yollar ayrılabilir.

KALEYE VOLKAN BABACAN

Fernando Muslera'nın yarım sezonluk boşluğunu doldurmak için kalesine güven verecek bir yedek arayan Galatasaray, hedefindeki isimlerden biri olan Volkan Babacan'ı renklerine katıyor.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona eren 31 yaşındaki eldiven ile el sıkışan sarı-kırmızılılar, bonservis pazarlığı noktalandığı an transferi resmileştirecek. 250-300 bin Euro civarı bir bedele transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe altyapısının ürünlerinden biri olan ve A Milli Takım'ın kalesini 36 kez koruyan Volkan Babacan, Başakşehir'den önce Kayserispor ve Manisaspor'da da eldivenleri giymişti.