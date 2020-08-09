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Sözcü

Bayern Chelsea karşısında rahat turladı!

Bayern Münih ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında karşı karşıya geldi Alman devi Bayern Münih, ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından Almanya'da da rakibini 4-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

00:16 -
Haberler Futbol
Bayern Chelsea karşısında rahat turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Alman devi Bayern Münih, Allianz Arena'da İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti.

Mücadele çok hızlı başladı ve 10. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Robert Lewandowski, topu ağlara göndererek Bayern'i 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada Robert Lewandowski'nin pasında topla buluşan Ivan Perisic farkı 2'ye çıkardı.

44. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle ilk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 76. dakikada Lewandowski'nin ortasında kale önünde Corentin Tolisso skoru 3-1'e getirdi. 83. dakikada gecenin yıldız isimlerinden Lewandowski bir kez daha fileleri havalandırdı ve Bayern Münih sahadan 4-1 galip ayrıldı.  Bu sonuçla Alman ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.

RAKİBİ BARCELONA

Bayern Münih’in çeyrek finalde karşılaşacağı rakibi Barcelona oldu. İspanyol devi, 1-1’in rövanşında rakibi Napoli’yi 3-1’lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi.

İki takım 14 Ağustos Cuma günü saat 22:00’de Lizbon’da karşı karşıya gelecek.

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Son güncelleme: 00:23 09.08.2020