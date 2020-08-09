Barcelona rövanşta acımadı turu aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi. Barcelona, 10. dakikada Clement Lenglet’in kafa vuruşuyla öne geçti. Lionel Messi, 23. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı.

Messi, 30. dakikada farkı 3’e çıkaran golü buldu ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR uyarısıyla Arjantinli yıldızın gol öncesi topu eliyle kontrol ettiği kararını verdi. Barcelona, 45+1’de Koulibaly’nin Messi’ye yaptığı hareket sonrası penaltı kazandı. Luis Suarez, beyaz noktadan topu filelere göndererek skoru 3-0’a getirdi.

Napoli, ilk yarının sonunda Ivan Rakitic’in Dries Mertens’e ceza sahası içinde yaptığı hareket sonrası penaltı kazandı. 45+5’te topun başına gelen Insigne, farkı 2’ye indirdi. Insigne, bu golle birlikte hem Camp Nou’da hem Bernabeu’da gol atan ilk İtalyan oldu ve adını tarihe yazdırdı.

İlk maçtaki 1-1’lik beraberliğin ardından bu maçı 3-1 kazanan Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi ve Bayern Münih’le eşleşti.