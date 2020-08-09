Balotelli harekatı! İlk teklif yapıldı

Beşiktaş taraftarlarda heyecan yaratan Mario Balotelli transferinde resmi girişimler başladı. Siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezon İtalya Serie B'de mücadele edecek olan Brescia'yla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız forveti kiralamak için teklifini yaptı.

Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları, İtalyan kulübe senelik 2.5 milyon Euro'luk maaşın yarısını ödeme teklifinde bulundu. En fazla 1.5 milyon Euro ödeyebileceklerini belirten siyah-beyazlılar, kalan paranın Brescia tarafından karşılanmasını istedi.

İtalyan ekibinin bu öneriye sıcak baktığı ve orta yolun bulunabileceği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Brescia formasıyla Serie A’da 19 maça çıkan Balotelli, 5 gol kaydetti.

İLGİLİ HABER Sergen Yalçın yönetime iki isim verdi