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SON DAKİKA | Trabzonspor, Anders Trondsen ve Stiven Ricardo Plaza Castillo KAP’a bildirdi!

Son dakika... Trabzonspor Anders Trondsen ve Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferlerini KAP'a bildirdi.

21:56 -
Haberler Futbol
SON DAKİKA | Trabzonspor, Anders Trondsen ve Stiven Ricardo Plaza Castillo KAP’a bildirdi!

Trabzonspor Kulübü, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid’de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo’nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten KAP’a yapılan bildirimler şu şekilde: “Norveç’in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen’ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

İspanya’nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo’nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”

 

Son güncelleme: 23:00 08.08.2020