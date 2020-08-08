Son dakika Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe’den ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takıma veda etti. Sarı-lacivertli formayla 246 maça çıkan Hasan Ali, birer kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası kazanıp, 8 gol-31 asist katkısı sağladı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun adı Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile anılıyor.

Hasan Ali Kaldırım’ın veda açıklaması şöyle;

“Büyük Fenerbahçe camiasına,

2012 yılında başlayan Fenerbahçe maceram 8 yılında ardından sona erdi. Kayserispor’dan toy ve heyecanlı bir şekilde girdiğim bu kapıdan, kaptanlık mertebesine erişmiş tecrübeli bir futbolcu olarak çıkıyorum.

Artık bambaşka bir yolculuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe’den. Benim bu kulübe transferini sağlayan ve ömütr boyu unutamayacağım bir şeref madalyasına sahip olmama vesile olan eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte, bana zor zamanlarımda göstermiş oldukları destekten ötürü mevcut başkanımız Ali Koç ve yönetimine, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştığım hocalarıma ve teknik personele, her zaman biz futbolcuların tüm dertleriyle ilgilenen idari personele ve kulüp emekçilerine şükranlarımı sunuyorum.

Son olarak Büyük Fenerbahçe taraftarına şunları söylemek istiyorum; oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu, kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki 3 numaralı çubukluyu giymek için, her zaman hazır olmak için tüm gayretimi gösterdim. Oynadığım ve oynamadığım her an motivasyonumu yüksek, iş ahlakımı ve disiplinimi en üst seviyede tutarak bu formaya; arkamızdaki milyonlarca taraftara layık olmaya çalıştım. Şimdi 3 numaralı çubukluyu, bur formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasına bırakıyorum.