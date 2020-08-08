Omar Elabdellaoui: Galatasaray’dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım

Olympiakos’un UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’a elenmesinin ardından Yunan ekibinin sağ beki Omar Elabdellaoui, takım arkadaşlarına veda etti. Yunanistan’da sport-fm adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki Norveçli futbolcu, Olympiakos’tan ayrılmanın kendisi için oldukça zor bir karar olduğunu söyledi.

“Artık hoşça kal deme zamanı” diyerek sözlerine başlayan Omar Elabdellaoui “Burası benim ikinci evim… Burada harika altı yıl geçirdim. Olympiakos yönetimi benimle yeni sözleşme imzalamak istedi. Birçok kez görüşme gerçekleştirdik. Ancak Galatasaray’dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım. Bu nedenle de zor da olsa ayrılmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

Omar Elabdellaoui, sözleri “Olympiakos daima hayatımın bir parçası olacak. Olympiakos’u seviyorum, sizler benim ailem oldunuz. Umarım işler yolunda gider ve Olympiakos şampiyon olur” diyerek tamamladı.

Tam altı sezon Olympiakos forması giyen Omar Elabdellaoui, Yunan ekibinin formasıyla çıktığı 170 maçta 11 gol atarken, 16 da asist yaptı. Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı’nın formasını ise 44 kez terletti.