Nicolas Anelka’dan Fenerbahçe açıklaması

Fransa futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olan, yetenekleri kadar karıştığı olaylarla da anılan Nicolas Anelka’nın hayatının anlatıldığı ‘Misunderstood’ isimli belgesel, Netflix’te yayınlandı. Kısa sürede büyük beğeni kazanan 94 dakikalık belgeselde, Anelka’nın Fenerbahçe kariyerin 45 saniye yer verilmesi tartışma yarattı.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Nicolas Anelka, Fenerbahçe kariyerine çok kısa süre yer verilmesine neden olarak, “Belgeselimde Fenerbahçe ile ilgili kısımlar Netflix tarafından kesilmiştir” dedi. Anelka, belgeselin uzun versiyonu için çözüm aradıklarını da sözlerine ekledi.

İşte Anelka’nın yaptığı paylaşım:

FENERBAHÇE KARİYERİNE 45 SANİYE YER VERİŞMİŞTİ

Anelka'nın belgeselde 45 saniye süren Fenerbahçe kariyerinde uçaktan inişi, taraftarların havalimanında yıldız futbolcuyu karşılaması, dönemin Fenerbahçe Sportif Direktörü Volkan Ballı'nın birkaç cümlesi yer aldı. Anelka'nın Fenerbahçe formalı birkaç fotoğrafının da yer aldığı bölümde, Fransız yıldızın “Fenerbahçe'de sürekli olan tutku ve baskı bana Real Madrid'i hatırlattı” şeklindeki sözleri kullanıldı.