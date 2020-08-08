Melih Şendil aldığı tepkiler sonrası özür diledi!

Dün gece oynanan Manchester City – Real Madrid Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından ünlü spor spikeri Melih Şendil’in canlı yayında yaptığı yorumlar tepki gördü. Real Madrid’in giydiği pembe forma üzerine yorumlarda bulunan duayen spiker, “Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu” ifadelerini kullandı.

“Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım, topa tutarlar ama önemli değil. Alışığız” diyen Şendil, “Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam” diye konuştu. Programdaki diğer yorumcu İlker Yağcıoğlu da, Şendil’e “Ben de yaptırmam” şeklinde yanıt verdi.

Bu sözler nedeniyle tepki toplayan BeinSport’un deneyimli spikeri büyük tepki gördü. Aldığı tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şendil, başta kadınlardan olmak üzere tüm izleyicilerden özür diledi. Şendil yaptığı paylaşımda ‘Cinsiyet ayrımcılığına her zaman kati bir şekilde karşı çıkan beIN SPORTS ailesinin yani sıra,başta tüm kadınlardan ve izleyicilerimizden dün akşamki “Mac Sonu ” programında yaptığım niyetimi asan yorumlar nedeniyle kırgın olan saygın halkımızdan içtenlikle özür dilerim.’ dedi.