Giresunspor’da kongre heyecanı

TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor’da olağanüstü genel kurul bugün yapılıyor. 721 delegenin oy kullanabileceği kongrede mevcut başkan Ali Sacir Eren tekrar aday olmazken, eski başkanlardan Osman Çırak ve eski Genel Kapranlardan Hakan Karaahmet yarışıyor.

Corona virüsü (Covıd-19) salgının nedeniyle Giresun Valiliği'nden alına özel izinle yapılan kongre Giresunspor tesislerindeki antrenman sahasında gerçekleştiriliyor.

Başkan adaylarından Osman Çırak, “Bugün Giresunspor'un içerisinde bulunduğu ekonomik durumu ve eksiklerini çok iyi biliyoruz. Daha önce başkanlık görevi yaptığım Giresunspor camiasını da çok iyi biliyorum ve tanıyorum. Biz Giresunspor'un içerisinde bulunduğu zorlukları aşmak için aday olduk ve aşacağımıza da inanıyorum.Kimse Giresunspor'un içerisinde bulunduğu durumdan dolayı endişe etmesin.” açıklamasında bulundu.

Giresunspor'a ilk yönetici olduğu dönemde şampiyonluk heyecanı yaşattıklarını hatırlatan başkan adayı Hakan Karaahmet ise “Giresunspor'u birlik ve beraberlik içerisinde yönetmek için aday oldum. Aday olduğum ilk günden beri bütün eski başkanları, camianın ileri gelenlerini ziyaret ettim. Bunu yaptım çünkü bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Seçilip kazanırsak da alınan kararlar, yapılan harcamalar şeffaf olacaktır. Kongrenin ardından yapacağımız ilk şeyde tüzük kongresidir. Tüzün kongresinde Giresunspor'u bugün olduğu gibi borçlandırmamak için bütçesinin yüzde 40'ı kadar borçlanma yetkisi verilecektir ve bu borçlanmadan da yöneticiler sorumlu tutulacaktır. Hiçbir yönetici alacağı için temlik koyduramayacaktır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından delegelerin oy kullanmaya başladı. Kongrede oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erecek.