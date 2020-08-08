Gareth Bale krizi büyüyor! Maçta oynamak istemediğini söyleyip…

Real Madrid ve Gareth Bale arasındaki gerilim bir türlü dinmek bilmiyor. Tottenham’dan 2013 yılında rekor bonservis bedeli ödenerek 101 milyon Euro’ya Real Madrid’e imza atan Gareth Bale ile Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın yıldızı bir türlü barışmıyor. Ancak Gareth Bale’in yaptığı son hareket, taraflı tarafsız herkese ‘Yok artık’ dedirtecek gibi görünüyor.

Olay, Real Madrid’in Manchester City ile oynayacağı maç öncesi başladı. Maç kadrosunu belirleyen Zidane, Bale’e neden yer vermediğini “Bale Manchester City'ye karşı oynamamayı tercih etti. Özel bir konuşma gerçekleştirdik. Sadece oynamamayı tercih ettiğini söyleyebilirim, gerisi ikimizin arasında” diyerek açıkladı.

Bu açıklama zaten Real Madrid taraftarları arasında kızgınlığa neden olmuşken, maçın başlamasına birkaç saat kala Bale başka bir olaya daha imza attı. Yıldız futbolcunun, takım arkadaşları tur için mücadele etmeye hazırlanırken, golf oynarken görüntülendi. El Chiringuito adlı İspanyol kanalı, Bale’in yaptığı antrenmanı çekti.

Kanalın yorumcusu Tomas Roncero, sert bir şekilde Bale’e yüklenirken, yıldız futbolcunun yaptığı hareketin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yorumcunun sinirlerine hakim olmakta zorlandığı gözlendi.

SUBE LA TENSIÓN@JLSanchez78 : “OTROS hacen cosas PEORES que jugar al GOLF”#TomásRONCERO: “Pero no son BALE, el jugador FRANQUICIA del MADRID”.#ChiringuitoBale pic.twitter.com/m0BNViyrom — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 8, 2020

“GOLF OYNAMAK PAHASINA BURADA KALACAĞIM” DEMİŞTİ

Yıldız futbolcu, daha önce de saha dışında sergilediği ciddiyetsiz tavırlar nedeniyle taraftarlar tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Golf sporuna merakı bilinen Bale, Real Madrid’den ayrılıp ayrılmayacağı şeklindeki soruya “Eğer beni göndermek istiyorlarsa bana her yıl 15 milyon Euro ödemek zorundalar. Eğer ödemezlerse burada kalırım. Beni oynatmazlarsa golf oynamak pahasına burada kalacağım” demişti.

Son iki yıldır sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Gareth Bale, bu sezon Real Madrid forması ile çıktığı 20 maçta 3 gole imza atarken, 2 de asist yaptı.

Gareth Bale’in Real Madrid ile iki yıl daha kontratı bulunuyor.

Öte yandan evindeki ilk maçı 2-1 kaybeden Real Madrid, Manchester City’ye deplasmanda da aynı skorla yenilince Şampiyonlar Ligi’ne Son 16 Turu’nda veda etti.

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