Galatasaray’da transfer atakları!

Transferde önceliği defansif orta saha olan ancak kanatlara da takviye düşünen Galatasaray'da öne çıkan iki isim var. Sol kanat için sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Bruma ile dirsek temasında. Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında oynayan 25 yaşındaki Portekizli, Eylül 2013'te 13 milyon Euro'ya geldiği Cimbom'dan Temmuz 2017'de RB Leipzig'e 15 milyon Euro'ya satılmıştı. Sağ kanat için gündemde olan isim ise Anthony Musaba. Demokratik Kongo asıllı, 19 yaşındaki Hollandalı oyuncu için Monaco ile pazarlıklar devam ediyor.

FULHAM’LA ÇİFTE PAZARLIK

İngiltere Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham ile Galatasaray, iki futbolcu için yeni sezon öncesi yakın temas halinde olacak. Cimbom, Teknik Direktör Terim'in isteği doğrultusunda Jean Michel Seri'yi yeniden kiralamak istiyor.

Londra ekibinin gündeminde ise eski oyuncusu Ryan Babel var. 33 yaşındaki Hollandalı kanat/forveti gözden çıkaran Cimbom, Fulham'a Babel'in bonservisine karşılık Seri'nin kiralanmasını önermeye hazırlanıyor. Öte yandan Fransız basını, Babel'e Marsilya'nın da talip olduğunu ileri sürdü.

ALİ YAVUZ İLE 2024’E

Yabancı sınırlaması ile kararın 1 yıl ertelenmesi Galatasaray'a genç oyuncular için yeni plan yaptırdı. Terim'in talimatıyla altyapıda bulunan birçok genç kiralanacak ve tecrübe kazanmaları sağlanacak. Bu hamle geçen sezon Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Ali Yavuz Kol ile denenmiş ve başarılı olmuştu. Ali Yavuz'un sözleşmesi 2024'e uzatıldı.