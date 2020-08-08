Fenerbahçe’de yeni hedef: Jose Sosa

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak ile transfer dönemine başlayan Fenerbahçe durmayı düşünmüyor. Transferde aktif rol alan Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yeni hedefi Jose Sosa…

Arjantinli orta saha, kulübü Trabzonspor'un önerdiği kontratı kabul etmiyor. Bu nedenle yol ayrımında olan Sosa'nın menajeriyle Belözoğlu bu kez şahsen görüşecek. Daha önceki görüşmede taraflar mesafe kat etmişti. Ayrıntılı görüşmenin ardından 35 yaşındaki oyuncuyla 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalanabilir.

MURİQİ’E TEKLİF YOK

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Vedat Muriqi'e resmi teklif var mı” sorusuna, “Yok” cevabını verdi. Emre Belözoğlu'nun resmen açıklanmadığına yönelik bir soruyu ise Koç, “Gerekli açıklamayı zamanı gelince yaparız. Acele etmeyin” şeklinde yanıtladı.