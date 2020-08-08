Beşiktaş yarına kilitlendi

Beşiktaş’ta yarın Vodafone Park’ta gerçekleşecek olan canlı yayınla birlikte ‘Bırakmam Seni’ kampanyasının da seyri değişecek. 12 Haziran’da başlayan kampanyaya şu ana kadar SMS, havale-eft ve posta çeki gibi kanallarla 268 bin 753 adet destekle 10 milyon TL’nin üzerinde bağış toplandı. Kampanyada 2 ay geride kalırken, Başkan Ahmet Nur Çebi de birçok iş insanından destek istedi.

Yarın düzenlenecek olan organizasyonda siyah-beyazlı yönetim, önemli bir gelir elde edilmesini bekliyor.

Yılmaz Erdoğan’ın sunuculuğunu yapacağı gecede BKM oyuncuları da sahne alacak ve program saat 22.00’de Kanal D’den canlı yayınlanacak.