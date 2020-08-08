Beşiktaş taraftarından Balotelli’ye çağrı

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş’ın İtalyan golcü Mario Balotelli’yle anlaştığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya’ya giderek bu futbolcuyla bir görüşme yapan yönetici Erdal Torunoğulları, anlaşmaya varamamış ve siyah-beyazlı ekip de daha sonra Fiorentina’dan Boateng’i kiralamıştı.

Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarında olan siyah-beyazlı ekibin gündemine Mario Balotelli yeniden gelirken, bu futbolcuyla anlaşmaya varıldığı iddiaları üzerine Beşiktaş taraftarı, golcü futbolcunun sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu.

Balotelli’nin 6 gün önce paylaştığı bir fotoğrafa 1 saat içinde binlerce yorum yazan Beşiktaşlılar, golcü futbolcuya ‘Come to Beşiktaş’ yazarak, çağrıda bulundular.

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