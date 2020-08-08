Ankaragücü, Fuat Çapa ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Fuat Çapa’yı getirdi. DHA ve beIN Sports’un geçtiği son dakika haberine göre, Başkent ekibi tecrübeli çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşmede anlaştı.

Fuat Çapa geçen sezon Kasımpaşa’nın başına geçtikten sonra takımı alt sıralardan alarak ligde tutmayı başarmıştı. Fuat Çapa, Kasımpaşa’nın başında çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyet almıştı. Fuat Çapa, 14 maçta 1.93 puan ortalaması yakalamıştı.

Ankaragücü Kulübü’nün de resmi anlaşmayı kısa sürede açıklaması bekleniyor.