Ahmet Ağaoğlu’ndan Uğurcan Çakır açıklaması: ‘Sadece gülüyoruz’

Süper Lig devi Trabzonspor’un 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında çıkan transfer iddialarına Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan jet bir yanıt geldi. Premier Lig ekibi Sheffield United ile 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı iddia edilmişti.

Konu hakkında TRT Spor’a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Ne yönetimime ne Uğurcan’ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor’u yıpratmak için yapıyorlar” açıklamasını yaptı.

Uğurcan Çakır ile konuştuğunu söyleyen Ağaoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Uğurcan ile az önce konuştum, “Evladım İngiltere’ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister” dedim. O da bana başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız” dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz.”

BU SEZON 43 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Trabzonspor forması ile ligde 33, Avrupa Ligi´nde 7 ve Ziraat Türkiye Kupası´nda da 3 karşılaşmada forma giyen Uğurcan, sergilediği performansla dikkat çekerken, nisan ayında 9.5 milyon Euro olan piyasa değerini de 16 milyon Euro civarlarına yükseltmeyi başardı.