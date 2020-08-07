UEFA Avrupa Ligi’nde son çeyrek finalistler de belli oldu

UEFA Avrupa Son 16 Turu bu akşam oynanan iki maçla tamamlandı. İsviçre ekibi Basel ilk maçta 3-0 yendiği Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u sahasında da 1-0 mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdırdı.

İngiltere temsilcisi Wolverhampton, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunanistan ekibi Olympiakos'u evinde 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bu karşılaşmalarının ardından çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Inter (İtalya) – Bayer Leverkusen (Almanya)

Manchester United (İngiltere) – Kopenhag (Danimarka)

Wolverhampton (İngiltere) – Sevilla (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Basel (İsviçre)