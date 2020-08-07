Son dakika Basketbol yeniden başlıyor! TBF takvimi açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), “Basketbola Dönüş Protokolü’nü” açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi’ni 26 Eylül’de başlatmayı planladığını duyurdu. Kadınlar Ligi ise 3 Ekim’de başlayacak.

Hazırlık maçları 1 Eylül’de başlayacak TBF, yayımladığı protokolle kulüplerin hazırlık maçı takvimini de belirledi.

Buna göre, çalışmalarına başlayacak kulüpler, 1 Eylül’den itibaren hazırlık maçı organize edebilecek.

48 SAAT ÖNCE TEST YAPILACAK

TBF, maçlardan önceki Kovid-19 testlerinin kurallarını da açıkladı.

Teknik heyet, sporcular ve saha görevlileri, maçlardan 48 saat önce Kovid-19 testine girecek. Test sonuçlarına göre maçların ertelenme kriterleri de bu protokolde belirlendi.