Son dakika Başakşehir, Mehmet Topal’ı kadroda tuttu

Süper Lig’in şampiyonu Medipol Başakşehir, kadronun tecrübeli isimlerinden olan Mehmet Topal ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı. İstanbul ekibi, sözleşmedeki opsiyonu kullanarak 34 yaşındaki futbolcuyu kadroda tuttu.

Medipol Başakşehir’in resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde;

“2019-2020 sezonu başında 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Mehmet Topal'ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası “üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu” unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz.”