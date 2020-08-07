Nicolas Anelka belgeseli yayınlandı! Fenerbahçe kariyerine 45 saniye yer verildi

Fransa’nın yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan Nicolas Anelka’nın kariyerinin anlatıldığı belgesel, Netflix’te yayınlandı. Merakla beklenen belgeselde, Nicolas Anelka’nın Fransa Milli Takımı’nda ve oynadığı takımlarda yaşadıklarına yer verildi. Fragmanda Anelka’nın Fenerbahçe formalı bir karakterin yer aldığı tişört ile koştuğu görüntüye yer verilirken, 94 dakika süren belgeselde Fenerbahçe kariyeri sadece 45 saniye gösterildi.

Anelka’nın belgeselde 45 saniye süren Fenerbahçe kariyerinde uçaktan inişi, taraftarların havalimanında yıldız futbolcuyu karşılaması, dönemin Fenerbahçe Sportif Direktörü Volkan Ballı’nın birkaç cümlesi yer aldı. Anelka’nın Fenerbahçe formalı birkaç fotoğrafının da yer aldığı bölümde, Fransız yıldızın “Fenerbahçe’de sürekli olan tutku ve baskı bana Real Madrid’i hatırlattı” şeklindeki sözleri kullanıldı.

GÖRÜNTÜ ALINAMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Belgeselde Anelka’nın Fenerbahçe kariyerine 1 dakika bile yer verilmemesine neden olarak ise yayıncı kuruluşun görüntü vermemesi öne sürüldü. beIN Sports ile iletişime geçen yapımcıların, Anelka’nın Fenerbahçe döneminden görüntü istediği, ancak yayıncı kuruluştan izin çıkmadığı iddia edildi.

Fenerbahçe’ye 23 Ocak 2005 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Anelka, 1.5 yıl giydiği sarı-lacivertli forma ile 57 maçta 16 gol atarken, 14 de asist yapmıştı. Anelka, 2006 yılının yaz transfer döneminde ise 12 milyon Euro’ya Bolton’a satılmıştı.

Kariyerine Paris Saint Germain’de başlayan Anelka, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus gibi dünya devlerinde forma giymişti. Fransız yıldız, futbolculuk kariyerine 1 Ocak 2016 tarihinde Hindistan’ın Mumbai City takımında son vermişti.

Kısa sürede büyük ilgi çeken belgesel, Netflix’in trend listesinde kendisine üst sıralarda yer buldu.