Mehmet Yozgatlı resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye döndü…

2004-2007 yılları arasında Fenerbahçe’de futbolcu olarak forma giyen Mehmet Yozgatlı, sarı lacivertli ekibe yardımcı antrenör olarak geri döndü.

Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut’un yardımcısı olarak görev yapan 41 yaşındaki antrenör, başarılı çalıştırıcının Fenerbahçe’de göreve başlamasıyla eski kulübüne geri döndü.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Yozgatlı, “4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi Teknik Direktör Erol Bulut’un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.