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Sözcü

Manchester City Real Madrid canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi maç…

Şampiyonlar Ligi heyecanı Manchester City Real Madrid maçı ile geri döndü. İlk maçı 2-1 kazanmayı başaran Manchester City Real Madrid karşısında sahaya avantajlı olarak çıkıyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için Manchester City Real Madrid canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

22:27 -
Haberler Futbol
Manchester City Real Madrid canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi maç…

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid Manchester City karşı karşıya geliyor. Turnuvanın iki favori ekibinin mücadelesi futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor. İşte Real Madrid Manchester City canlı yayın bağlantısı…

MANCHESTER CİTY REAL MADRİD CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY REAL MADRİD İLK 11

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema