Lyon Juventus canlı izle! İlk maçın galibi Lyon, Ronaldo’lu Juve karşısında

Juventus Lyon Şampiyonlar Ligi’nde adını son 8 takım yazdırma başarı göstermek için karşı karşıya geliyor. İtalya’da oynanacak ikinci maçta her iki takımda sahadan tur atlayarak ayrılmak istiyor.
JUVENTUS LYON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Juventus – Lyon maçı Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak ve beinsports 2 kanalından canlı ve naklen ekranlara gelecek. Juventus ile Lyon ilk maçta Fransa’da karşı karşıya gelmiş ve 90 dakika Lyon’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona ermişti. Juventus’un turu geçmesi için en az iki farklı galibiyetler gerekiyor. 1-0’lık Juventus galibiyetinde ise mücadele uzatmaya gidecek.
JUVENTUS LYON İLK 11
Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain
Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Guimaraes, Cornet, Depay, Ekambi