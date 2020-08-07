Lyon Juventus canlı izle! İlk maçın galibi Lyon, Ronaldo’lu Juve karşısında

Juventus Lyon Şampiyonlar Ligi’nde adını son 8 takım yazdırma başarı göstermek için karşı karşıya geliyor. İtalya’da oynanacak ikinci maçta her iki takımda sahadan tur atlayarak ayrılmak istiyor.

JUVENTUS LYON CANLI İZLE

JUVENTUS LYON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Juventus – Lyon maçı Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak ve beinsports 2 kanalından canlı ve naklen ekranlara gelecek. Juventus ile Lyon ilk maçta Fransa’da karşı karşıya gelmiş ve 90 dakika Lyon’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona ermişti. Juventus’un turu geçmesi için en az iki farklı galibiyetler gerekiyor. 1-0’lık Juventus galibiyetinde ise mücadele uzatmaya gidecek.

JUVENTUS LYON İLK 11

Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Guimaraes, Cornet, Depay, Ekambi