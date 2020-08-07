LeBron James ve Donald Trump karşı karşıya!

NBA yıldızı LeBron James, ABD Başkanı’nın milli marş sırasında oyuncuları diz çöktüğü için eleştirmesinin ardından Donald Trump’ın izleyicisini kaçırmayacağını söyledi.

NBA’de sezonunun kalan bölümü Orlando'daki Disney World'da oynanırken oyuncular George Floyd ve Breonna Taylor’ın ölümlerinin ardından, sosyal adalet çağrılarında seslerini duyurdular. Salgın nedeniyle 4 ay ara verilen ve yeniden başlayan maçlara protestolar damga vuruyor.

TRUMP: ‘BU DURUM BENİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ’

Geçen hafta her oyuncu milli marş sırasında Black Lives Matter T-shirtleri giyerek diz çöktü. ABD Başkanı Donald Trump Fox ile yaptığı röportajda, sporcuların bu protestosunun “kabul edilemez” olduğunu belirterek; “Milli marş esnasında herkes diz çöküyor. Bu durum benim için kabul edilemez. Onların diz çöktüğünü görünce maçı seyretmeyi bırakıp, televizyonu kapatıyorum. Şu an oynanan maçlara hiç ilgi duymuyorum” ifadelerini kullandı.

JAMES: ‘ÜZGÜN OLDUKLARINI HİÇ SANMIYORUM’

Trump’un bu çıkışına karşılık veren Lakers’ın yıldızı Lebron James, “Şu an beni güldürmeye mi çalışıyorsunuz? Basketbol topluluğunun onun izleyiciliğinden mahrum kaldığı için üzgün olduğunu hiç sanmıyorum” dedi.

Amerika halkını Kasım ayındaki seçimde “değişim” için oy verme şansı olarak kullanmaya teşvik eden James: “Umarım herkes, ırk ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, tarafları ne olursa olsun, ülkemizin zirvesinde hangi liderliğe sahip olduğumuzu görüyor ve Kasım ayının yaklaştığını anlıyordur. Bizim için büyük bir an. Amerikalılar değişim istiyoruz, bunu yapma fırsatımız var” dedi.