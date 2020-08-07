Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? Formula 1’de gözler 5. yarışta…

Formula 1 yarışları için beklenen tarihler geldi ve geçtiğimiz haftalarda yarışlar yeniden başladı. Formula 1’de 5. ayak yarışılacak ve Formula 1 hayranları yarışın saatini, kanalını merak ediyor.

FORMULA 1 YARIŞLARI HANGİ KANALDA?

9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10’da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Sezonun 6. ayağı ise 16 Ağustos’ta İspanya’da koşulacak.

TAKIM PUANLARI

1. Mercedes: 146

2. Red Bull: 78

3. McLaren: 51

4. Ferrari: 43

5. Racing Point: 42

PİLOT SIRALAMALARI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 88 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 52

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 36

5. Charles Leclerc (Monako): 33