Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? Formula 1’de gözler 5. yarışta…

Formula 1 yarışları için beklenen tarihler geldi ve geçtiğimiz haftalarda yarışlar yeniden başladı. Formula 1’de 5. ayak yarışılacak ve Formula 1 hayranları yarışın saatini, kanalını merak ediyor.
FORMULA 1 YARIŞLARI HANGİ KANALDA?
9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10’da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Sezonun 6. ayağı ise 16 Ağustos’ta İspanya’da koşulacak.
TAKIM PUANLARI
1. Mercedes: 146
2. Red Bull: 78
3. McLaren: 51
4. Ferrari: 43
5. Racing Point: 42
PİLOT SIRALAMALARI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 88 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
3. Max Verstappen (Hollanda): 52
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 36
5. Charles Leclerc (Monako): 33