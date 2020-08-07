Fenerbahçe’nin yeni sağlık sponsoru Acıbadem oldu!

Uzun süredir Medical Park ve Liv Hospital ile sağlık sponsorluğunu sürdüren Fenerbahçe’de flaş bir değişim yaşandı. Sarı lacivertliler, Eski TFF Başkanı ve eski Fenerbahçe Başkan Adayı Mehmet Ali Aydınlar’ın sahibi olduğu Acıbadem Sağlık Grubu ile anlaşmaya vardı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Mehmet Ali Aydınlar ile yaptığı görüşme sonucunda taraflar arasında anlaşma olduğunu teyit ettirirken, sarı lacivertli ekibin kısa süre içinde detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan resmi internet sitesinden eski sağlık sponsorları hakkında teşekkür mesajı yayınlayan Fenerbahçe Kulübü şu ifadelere yer verdi;

“Kulübümüzün sağlık sponsoru olarak uzun yıllardır eşsiz destekleriyle yanımızda olan, işbirliğimiz çerçevesinde salgın dönemi de dâhil olmak üzere Kulübümüzün hem sporcuları hem de çalışanları adına hiçbir talebini geri çevirmeyen Medical Park Hastaneler Grubu / Liv Hospital'a, bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür ediyor; çalışmalarında başarılar diliyoruz.”