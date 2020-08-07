Fenerbahçe Mert Hakan’ı Kayseri’ye kaçırdı imzayı attırdı

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray’ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçti. Sarı Kanarya genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Günlerce konuşulan transferin perde arkasındaki hikaye de çok merak ediliyordu.

F.BAHÇE, Mert Hakan Yandaş transferini filmlere konu olacak bir operasyonla gerçekleştirdi, perde arkasını SÖZCÜ ele geçirdi. İşte detaylar… Lig devam ederken sarı-lacivertli yöneticilere Galatasaray'ın Yardımcı Antrenör Ümit Davala'nın, Mert Hakan transferi için Sivas'ta olduğu bilgisi geliyor. Yönetici Mustafa Kemal Danabaş, gece 03.00 sularında yıldız futbolcuya ulaşarak hemen Kayseri'ye geçmesini rica ediyor.

SABAH İLK UÇAKLA KAYSERİ’YE GİTTİLER

Sivas'taki bir Koç Holding çalışanının ayarlamasıyla Mert Hakan aynı gece Kayseri'ye götürülüyor ve bir otele yerleştiriliyor. Yönetici Danabaş ve Emre Belözoğlu, sabah ilk uçakla Kayseri'ye gidip Mert Hakan'a otelde formayı giydiriyor, sözleşmeyi imzalatıyor.