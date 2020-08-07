CANLI | Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verilen Şampiyonlar Ligi serüveni kaldığı yerden bu gece oynanan iki karşılaşma ile devam ediyor. İlk maçta Real Madrid’i 2-1 yenen Manchester City sahasında tur biletini kapmak isterken, Fransa’daki ilk maçı 1-0 kaybeden Juventus, İtalya’daki rövanş maçında sonucu tersine çevirmek için sahaya çıktı.

Manchester City 1-1 Real Madrid (İlk yarı sona erdi)

Goller: Raheem Sterling 9′, Karim Benzema 28′

Raheem Sterling 9′, Karim Benzema 28′ Manchester City’nin 11’i: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus

Real Madrid’in 11’i: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

Juventus 1-1 Lyon (İlk yarı sona erdi)

Goller: Memphis Depay 12′ (p), Cristiano Ronaldo 43′ (p)

Memphis Depay 12′ (p), Cristiano Ronaldo 43′ (p) Juventus’un 11’i: Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain

Lyon’un 11’i: Lopes, Marcelo, Marcal, Denayer, Dubois, Cornet, Guimaraes, Caqueret, Aouar, Ekambi, Depay