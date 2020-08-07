SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

CANLI | Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları, bu gece oynanan iki mücadele ile devam ediyor. İngiliz ekibi Manchester City sahasında Real Madrid'i ağırlarken, Juventus ve Lyon İtalya'da kozlarını paylaşıyor.

SKOR DIŞ HABER
22:01 -
Haberler Futbol
CANLI | Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verilen Şampiyonlar Ligi serüveni kaldığı yerden bu gece oynanan iki karşılaşma ile devam ediyor. İlk maçta Real Madrid’i 2-1 yenen Manchester City sahasında tur biletini kapmak isterken, Fransa’daki ilk maçı 1-0 kaybeden Juventus, İtalya’daki rövanş maçında sonucu tersine çevirmek için sahaya çıktı.

  • Manchester City 1-1 Real Madrid (İlk yarı sona erdi)
  • Goller: Raheem Sterling 9′, Karim Benzema 28′
  • Manchester City’nin 11’i: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus
  • Real Madrid’in 11’i: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema
  • Juventus 1-1 Lyon (İlk yarı sona erdi)
  • Goller: Memphis Depay 12′ (p), Cristiano Ronaldo 43′ (p)
  • Juventus’un 11’i: Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain
  • Lyon’un 11’i: Lopes, Marcelo, Marcal, Denayer, Dubois, Cornet, Guimaraes, Caqueret, Aouar, Ekambi, Depay
juventus lyon Manchester City Real Madrid şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 22:51 07.08.2020