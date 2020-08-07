Bundesliga’da 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu 

Almanya Futbol Ligi (DFL) tarafından belirlenen yeni sezon takvimine göre, Bundesliga’da sezonun açılış maçı 18 Eylül 2020 tarihinde Bayern Münih ile Schalke04 arasında oynanacak.
18-21 Eylül 2020 tarihinde oynanacak 1. hafta maçları ile başlayacak olan Bundesliga, 22 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak olan 34’üncü hafta maçları ile sona erecek.
Almanya Kupası (DFB-Pokal) 12 Eylül 2020 tarihinde 1. tur maçları ile başlayıp, 13 Mayıs 2021 tarihinde Berlin’de oynanacak final maçı ile tamamlanacak.
Bundesliga’nın son şampiyonu Bayern Münih, ligin 7’nci haftasında Borussia Dortmund’a konuk olacak. Borussia Dortmund ise, ligin 5’inci haftasında sahasında Schalke04’ü ağırlayacak.
Almanya 2. Ligi de 1. Lig ile aynı tarihte başlayacak.
2. Lig, 18 Eylül 2020 tarihinde Hamburg SV-Fortuna Düsseldorf ve Jan Regensburg -1.FC Nürnberg maçları ile start alacak.
Almanya 3’üncü Ligi’nin fikstürü ise henüz belli olmazken, yeni sezonda da maçların seyircisiz oynanması bekleniyor.