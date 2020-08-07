Beşiktaş aradığı forveti buldu

Burak Yılmaz'dan boşalan santrfor bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim, Jose Luis Mendes Andrade (Ze Luis) oldu.

Daha önce Porto'dan Aboubakar'ı kiralayan ve Portekiz ekibiyle ilişkileri iyi olan siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya çalışıyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Euro olan Yeşil Burun Adaları pasaportlu forvet için Porto'nun kiralama talebi olan tüm takımlara aynı cevabı vererek zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtiliyor.

Ze Luis geçen sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıkıp 7 gol attı.