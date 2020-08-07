Arda’nın gelişine en çok Falcao sevindi

GALATASARAY'DA Arda Turan sayfası 9 yıl sonra yeniden açıldı. Dün sağlık kontrolünden geçen 33 yaşındaki oyuncu öncelikle Florya'daki havayı değiştirecek. Sarı-kırmızılılardaki ‘lider oyuncu' açığını kapatmak için geri dönen Arda, gençlerle yakından ilgilenecek.

Takımdaki yabancılar ve yerliler arasında köprü görevini de üstlenecek olan deneyimli yıldız ile ilgili en çok merak edilen konu ise sahada göstereceği performans.

ATLETICO’DA PARLAMIŞTI

2016-17 sezonunda Barcelona formasıyla 4 kulvarda 30 maça çıkıp 13 gol ve 7 asist üreten, daha sonra büyük düşüşe geçen Arda, kariyerinin en parlak dönemlerini Ağustos 2011'de transfer olduğu Atletico Madrid'de geçirmişti. 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kırmızı-beyazlı başkent ekibinin formasını birlikte giyen Arda ile Falcao, yıllar sonra Galatasaray'da buluştu. İki sezonda Atletico'da 20 asist üreten Arda'nın Falcao'ya verdiği gol pası sayısı ise 9'du.