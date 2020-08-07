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Sözcü

Altay’da Yücel İldiz dönemi başladı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da, Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğu boş kalmıştı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp, bu göreve Yücel İldiz'i getirdiğini duyurdu

21:56 -
Haberler Futbol
Altay’da Yücel İldiz dönemi başladı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay´da teknik direktörlük görevine Yücel İldiz getirildi. Geçen sezon takımı çalıştıran Yalçın Koşukavak´la yollarını ayırdıktan sonra arayışa geçen siyah-beyazlı yönetim, görüşme yapmak için İzmir´e davet ettiği Yücel İldiz´le masaya oturarak el sıkıştı. Yücel İldiz geçen sezon da Altay’la anlaşma aşamasına gelmiş ancak resmi imzlara atılmamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuz tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz’le anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. O sene, bu sene” ifadelerine yer verildi. Son olarak geçen sezon Süper Lig’de Denizlispor´da görev alan 67 yaşındaki çalıştırıcı, 2018-19´da Denizlispor´u 2009-10’da Karabükspor’u 2000-01’de ise Malatyaspor’u Süper Lig’e çıkarmıştı.

altay Yücel İldiz